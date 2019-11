Cosa c’è stasera in tv

Su Rai Uno questa sera ci sarà uno speciale dedicato a Lucio Dalla e sarà una delle cose migliori che troverete. Tra le altre degne di nota ci sono Il Padrino – si può sempre rivedere – e una puntata di “Città segrete” dedicata a Mosca. Per il resto, film di scarso valore e una puntata del talent show “Tu si que vales”.

Rai 1

21.25 – Una storia da cantare – Lucio Dalla

Speciale condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero dedicato a Lucio Dalla.



Rai 2

21.05 – N.C.I.S.

Un episodio della sedicesima stagione della serie che sembra non finire mai.

Rai 3

21.45 – Città segrete – Mosca

Programma condotto da Corrado Augias e dedicato, oggi, alla storia di Mosca.

Rete 4

21.27 – Il Padrino

Il 15 marzo 1972 fu proiettato per la prima volta nei cinema americani “Il Padrino”, il film di Francis Ford Coppola tratto da un romanzo vendutissimo di Mario Puzo dedicato alla storia di una famiglia di mafiosi italoamericani a New York. Fu un successo immediato, che dura ancora oggi.

Canale 5

21.20 – Tu si que vales

Sesta puntata della quinta edizione del talent show in cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari giudicano le esibizioni di aspiranti artisti in qualsiasi disciplina.

Tutti pronti a scoprire quali talenti questa sera supereranno il giudizio della giuria popolare? Non vi resta che sintonizzarvi su Canale 5 alle 21.20 📺🤩✨#TuSiQueVales pic.twitter.com/RDfH8ewpso — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 23, 2019

Italia 1

21.20 – Biancaneve e il cacciatore

La storia è quella di Biancaneve, che più o meno sappiamo tutti. Qui la interpreta Kristen Stewart: vive con la sua matrigna, Charlize Theron, che la costringe a rinunciare alla persona che ama per farle sposare un altro. Non contenta, quando scopre di essere stata superata in bellezza dalla sua figliastra, la regina cattiva incarica il cacciatore, Chris Hemsworth, di uccidere Biancaneve. Ma il cacciatore come sappiamo non lo farà e deciderà invece di allearsi con Biancaneve contro la regina.

La7

21.15 – Atlantide

Puntata speciale del programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, che si occuperà di Tangentopoli.

TV8

21.30 – Natale a Graceland

Un film di Natale ambientato a Graceland, la famosa tenuta di Elvis Presley a Memphis, in Tennessee.

Rai Movie

21.10 – Forza 10 da Navarone

Film del 1978, sequel di I cannoni di Navarone, su un gruppo di soldati inglesi che durante una missione segreta in Jugoslavia durante la Seconda guerra mondiale finiscono ad aiutare dei partigiani per fare esplodere una diga e neutralizzare un contingente nazista.

Sky

21.15, Sky Cinema Uno: Le belve

Oppure