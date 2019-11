Cosa c’è stasera in TV

Dopo il film dedicato alla vita di Enrico Piaggio, andato in onda martedì scorso, oggi Rai 1 ripropone un film di qualche anno fa sulla vita di un altro noto imprenditore, Adriano Olivetti, interpretato da Luca Zingaretti. In alternativa su Canale 5 andrà in onda una “serata evento” per celebrare i 10 anni di carriera del gruppo musicale Il Volo. Ci saranno poi i soliti programmi del martedì sera: il reality show Il Collegio su Rai 2, Cartabianca su Rai 3, Le Iene Show su Italia 1 e Dimartedì su La7. Tra gli altri film da guardare ci sono Vi presento i nostri, l’ultimo 007 con Pierce Brosnan e Gli ultimi saranno gli ultimi, con Paola Cortellesi.



Rai Uno



21.25 – Adriano Olivetti – La forza di un sogno

Film tv del 2013 sulla vita di Adriano Olivetti (interpretato da Luca Zingaretti) – figlio del fondatore dell’omonima azienda di macchine da scrivere e calcolatori – e noto per essere stato un imprenditore fuori dal comune e aver teorizzato un ruolo dell’imprenditoria innovativo per l’Italia, che generasse profitti destinati al bene della comunità.

La storia di un rivoluzionario, la forza delle sue idee, la paura di chi le teme. Martedì #19novembre il sogno di un grande italiano. #AdrianoOlivetti #LaForzaDiUnSogno alle 21.25 su #Rai1 #LucaZingaretti pic.twitter.com/Ft2CvVeULS — Rai1 (@RaiUno) November 19, 2019

Rai Due



21.20 – Il Collegio

La quarta edizione del reality show dove un gruppo di adolescenti di oggi deve studiare per un mese in una scuola ispirata a un collegio del 1982, con le stesse regole e lo stesso programma scolastico. È condotto e commentato da Simona Ventura.

“Che siate sempre portatori di pace, dovunque voi siate” ☮ l’augurio della prof. Petolicchio per la classe 1982 🌈 stasera ore 21.20 #IlCollegio 👉 #Rai2 pic.twitter.com/um9mADp1SG — Rai2 (@RaiDue) November 19, 2019

Rai Tre



21.20 – #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con il commento di Mauro Corona.

Questa sera a #cartabianca il primo confronto televisivo tra i due candidati alla presidenza della Regione Emilia Romagna, @BorgonzoniPres del centrodestra e @sbonaccini del Partito Democratico. Appuntamento con #BiancaBerlinguer alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/y6qEVe7maN — #cartabianca (@Cartabiancarai3) November 19, 2019

Rete 4



21.25 – Fuori dal coro

Programma di attualità e polemica di Mario Giordano.

Nuovo appuntamento BOMBA con #Fuoridalcoro 💣 @MarioGiordano5 vi aspetta questa sera alle 21.30 su Rete4 pic.twitter.com/PQfFKjybwu — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 19, 2019

Canale 5



21.41 – Il Volo – 10 anni insieme

Concerto tenuto a Matera la scorsa estate per celebrare i 10 anni di carriera del gruppo Il Volo.

Dieci anni di carriera, una magica notte: #IlVolo live show a Matera. Questa sera su Canale 5 in prima serata. pic.twitter.com/OWFAdlunQ3 — Il Volo (@ilvolo) November 19, 2019

Italia Uno



21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

Uno spiraglio affinché sia fatta giustizia per i sette operai morti nel rogo alla Thyssen di Torino. Ecco tutti gli aggiornamenti dopo i nostri servizi raccontati da @giuliainnocenzi #LeIene https://t.co/OeedlxC2py — Le Iene (@redazioneiene) November 18, 2019

La7



21.15 – diMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

Tv8



21.30 – Agente 007 – La morte può attendere

Quarto e ultimo film di 007 ad avere come protagonista Pierce Brosnan. Nel cast ci sono anche Halle Berry e Rosamund Pike.



Nove



21.05 – Vi presento i nostri

Film del 2010 con Robert De Niro e Ben Stiller, sequel di Ti presento i miei e di Mi presenti i tuoi?. Un film per ogni aggettivo possessivo.

Rai Movie



21.00 – Gli ultimi saranno ultimi

Film italiano del 2015 diretto da Massimiliano Bruno. Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann interpretano una coppia che vive in un piccolo paese del Lazio e fa i conti con la disoccupazione e i casini della vita.

Sky



Sky Cinema Uno

21.15 – Due cuori e una provetta