Italia-Armenia in TV e in streaming

Italia-Armenia è una delle partite valide per l’ultimo turno delle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. Si gioca stasera alle 20.45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. L’Italia si è qualificata alla fase finale degli Europei con tre turni di anticipo e oggi avrà un’ultima opportunità per sperimentare e far giocare chi ha giocato meno nelle precedenti partite. Per l’Armenia vale lo stesso, dato che non ha più possibilità di qualificarsi agli Europei, nemmeno tramite gli spareggi di UEFA Nations League.

Dove vedere Italia-Armenia

Italia-Armenia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD a partire dalle 20.30. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming tramite l’applicazione o il sito di Rai Play. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Italia-Armenia

Italia (4-3-3) Sirigu; Di Lorenzo, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Castrovilli, Jorginho, Tonali; Zaniolo, Immobile, Chiesa

Armenia (5-4-1) Hayrapetyan; Hambardzumyan, Ishkhanyan, Calisir, Haroyan, K.Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Yedigaryan, Vardanyan; Karapetyan