MotoGP, dove vedere in streaming o in tv il Gran Premio della Comunità Valenciana

Oggi pomeriggio alle 14 si terrà l’ultimo Gran Premio di MotoGP della stagione 2019: si correrà in Spagna sul circuito di Valencia. Le prime due posizioni della classifica generale sono decise da tempo: il campionato di MotoGP di quest’anno è stato vinto per la sesta volta da Marc Marquez della Honda, mentre al secondo posto è arrivato Andrea Dovizioso della Ducati.

In pole position oggi partirà invece il 20enne francese Fabio Quartararo, della Yamaha, il miglior pilota esordiente della stagione. Dopo di lui ci saranno Marc Marquez, Jack Miller e soprattutto Maverick Viñales, che si sta giocando il terzo posto in classifica generale con Alex Rins (che parte dall’ottava posizione).

Dove vedere il Gran Premio della Comunità Valenciana in tv o in streaming

Il Gran Premio sarà trasmesso in tv in chiaro da TV8 a partire dalle 13.50, mentre in streaming sul sito di TV8, raggiungibile qui.