C’è stata una sparatoria in una scuola superiore di Santa Clarita, in California: sembra ci siano dei feriti

C’è stata una sparatoria alla Saugus High School, una scuola superiore di Santa Clarita, in California. In un tweet la polizia della contea in cui si trova la scuola ha scritto che il probabile autore della sparatoria è un maschio bianco di origine asiatica. Per precauzione è stato deciso di chiudere tutte le scuole che si trovano vicino alla Saugus. Associated Press ha scritto, citando fonti ufficiali, che ci sono almeno sei feriti ma al momento non è chiaro se si tratti di ferite da arma da fuoco.

ADVISORY: Police activity at Saugus High. **** AVOID AREA **** — SCV Sheriff (@SCVSHERIFF) November 14, 2019