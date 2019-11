Cosa c’è stasera in TV

Stasera, come ogni martedì, troverete i talk show politici del martedì: #cartabianca, DiMartedì e il nuovo programma di approfondimento di Mario Giordano. Poi c’è la docufiction su Enrico Piaggio su Rai Uno, il reality Il Collegio, una commedia dei fratelli Vanzina, uno 007 interpretato da Pierce Brosnan. Se niente di tutto questo fa al caso vostro, potete sempre provare con uno spettacolo di stand up comedy su Netflix: qui ne abbiamo scelti 17, tra i più recenti e divertenti.



Rai Uno

21.25 – Enrico Piaggio, un sogno italiano

Racconta, come si intuisce, la storia di Enrico Piaggio, che ereditò l’azienda di famiglia e la trasportò dal settore aeronautico alla produzione di scooter. Piaggio è interpretato Alessio Boni, la moglie Paola da Enrica Pintore, mentre Francesco Pannofino fa il ruolo del cattivo di turno, il banchiere Rocchi-Battaglia.

"Questo è il futuro…" 🛵 @AlessioBoni_FP è #EnricoPiaggio

La storia di un imprenditore del secondo dopoguerra e del suo “Sogno italiano”. STASERA #12novembre alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/g3MeP0Od8t — Rai1 (@RaiUno) November 12, 2019

Rai Due

21.20 – Il Collegio

La quarta edizione del reality show dove un gruppo di adolescenti di oggi deve studiare per un mese in una scuola ispirata a un collegio del 1982, con le stesse regole e lo stesso programma scolastico. È condotto e commentato da Simona Ventura.





Rai Tre

21.20 – #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, con il commento di Mauro Corona

#BiancaBerlinguer racconta la politica, l'economia, la società: ogni settimana i temi e i protagonisti che animano il dibattito nel nostro Paese.#cartabianca, martedì alle 21.20 su @RaiTre. pic.twitter.com/vfcLSqgwpO — #cartabianca (@Cartabiancarai3) November 9, 2019

Rete 4

21.25 – Fuori dal coro

Il nuovo programma di attualità di Mario Giordano

Canale 5

21.41 – Caccia al tesoro

Commedia del 2017 di Carlo Vanzina: inizia con un attore con grossi debiti che vive dalla cognata vedova che ha un figlio malato di cuore che ha bisogno di un’operazione costosissima che richiede l’intervento di San Gennaro. Su IMdB ha 5 stelle su 10.

Italia Uno

21.20 – Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

STASERA A LE IENE

Il poliziotto che aveva installato una specie di Grande Fratello in un paesino dopo l'arrivo di @luigipelazza ora si giustifica cosìhttps://t.co/zvLMggErOJ — Le Iene (@redazioneiene) November 12, 2019

La7

21.15 – diMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris

Tv8

21.30 – Agente 007 – Il mondo non basta

Film del 1999 con Pierce Brosnan nel ruolo di James Bond; nel cast ci sono anche Maria Grazia Cucinotta nel ruolo di una pericolosa spia nemica, Sophie Marceau in quello della ricca figlia di un petroliere, Robert Carlyle che fa il terrorista, Denise Richards che fa la fisica nucleare e l’immancabile Judi Dench.

Iris

21.00 – Lo sceriffo senza pistola

Western del 1954 diretto da Michael Curtiz, ispirato a un breve racconto pubblicato sul Saturday Evening Post e scritto da Michael Fessier. Su IMdB ha 5,9 su 10.

Venti

21.05 – Terminator 2 – Il giorno del giudizio

Uscito nel 1991 e diretto da James Cameron, è il seguito di Terminator e il secondo film della saga con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Welcome to the Rileys