Cosa c’è stasera in TV

Tra le cose più interessanti da vedere questa sera in tv c’è un documentario realizzato dall’ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, in occasione dei trent’anni dalla caduta del muro di Berlino: è stato prodotto da Rai Cinema e andrà in onda su Rai 3. Su Rai 1, invece, ci sarà la finale di Tale e quale show, se vi eravate appassionati e volete sapere chi vincerà. In alternativa ci sono una nuova puntata della terza stagione dell’Isola di Pietro, la fiction di Canale 5 con Gianni Morandi, e Propaganda Live, su La7.



Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme, Gigi Proietti e Sergio Castellitto.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

Un nuovo episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles.

Rai Tre

21.20 – 1989 – Cronache dal Muro di Berlino

Documentario di Ezio Mauro realizzato in occasione del trentesimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino. La Rai lo descrive così: «Dai politici agli oppositori, dai fuggitivi agli uomini di fede, dai carcerati agli artisti fino alla gente comune, Ezio Mauro incontra decine di persone dando spazio sia ai protagonisti della “grande storia” del Muro, sia a storie “dal basso” di cittadini italiani che hanno vissuto a Berlino in quegli anni».

È il 9 novembre 1989, la gioia dei berlinesi è forte, vedono l’occidente e la libertà a portata di mano. Sono le 23:30 la folla spinge e urla. I varchi tra Berlino est e Berlino ovest vengono aperti: il muro cade. "1989 Cronache dal Muro di Berlino" questa sera su #Rai3 pic.twitter.com/kgNvQUY6hv — Rai3 (@RaiTre) November 8, 2019

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che parla di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – L’isola di Pietro 3

Terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna.

Italia Uno

21.20 – Jupiter – Il destino dell’universo

È un film di fantascienza diretto da Lana e Lilly Wachowski, con Channing Tatum e Mila Kunis. Nel cast ci sono anche Sean Bean (Ned Stark di Game of Thrones) e Eddie Redmayne. La trama è abbastanza intricata e si concentra su una famiglia di alieni che “seminano” i pianeti di particelle di vita per poi “raccogliere” i tessuti delle forme di vita complesse che si formano man mano. Il film non piacque molto ai critici.

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia. Tra gli ospiti di questa sera ci sarà la giornalista Lilli Gruber.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Lilli Gruber. Ci vediamo alle 21,15 su @la7tv pic.twitter.com/RfaveYcIjA — Propaganda Live (@welikeduel) November 8, 2019

TV8

21.25 – Masterchef Italia

Replica del famoso show televisivo di cucina, andato in onda su Sky Uno tra gennaio e aprile 2019.

Nove

21.10 – Fratelli di Crozza – Live

Programma satirico con Maurizio Crozza.

Anche a noi sembra che la psicologia inversa sia l'unica strada percorribile! 🤭

Il monologo completo è solo su #Dplay, #FratelliDiCrozza invece torna live stasera alle 21.25!https://t.co/sgJjBH83F7 pic.twitter.com/qoDirrO5Ww — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) November 8, 2019

Rai Movie

21.10 – Fuori controllo

Film del 2010 con Mel Gibson basato sull’omonima serie televisiva prodotta dalla BBC nel 1985. Thomas Craven è un detective della polizia di Boston, reduce di guerra, vedovo e padre di una ragazza di ventiquattro anni, Emma, che viene uccisa.

Iris

21.15 – Decisione critica

È un film del 1996, diretto da Stuart Baird e interpretato da Kurt Russell. Parla del dirottamento di un Boeing 747, e dell’eroe che deve evitare che succeda il peggio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Escape Room