Cosa c’è stasera in TV

Stasera, oltre a una partita di calcio e ai soliti programmi di approfondimento politico del giovedì, ci sarà Raffaella Carrà a casa di Vittorio Sgarbi. Su Canale 5, dopo la sospensione, riprenderà la serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro: Adrian. Tra i film: Maleficent con Angelina Jolie, Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. e Jude Law, Quello che so di lei con Catherine Deneuve e Colpa delle stelle.

Rai Uno

21.30 – Un passo dal cielo

Nona puntata della quinta stagione di una fiction ambientata sulle Dolomiti. Parla di un gruppo di agenti della Forestale e il protagonista è Daniele Liotti.

⚡️ "La sorgente dell'odio". ⚡️

Chi o cosa sarà❓ 📆 Vi aspettiamo stasera per la nona puntata di #UnPassoDalCielo5!

📺 21.35. @RaiUno. pic.twitter.com/OpaZQvOuHB — Un Passo Dal Cielo (@passodalcielo5) November 7, 2019

Rai Due

21.20 – Maleficent

Film Disney del 2014 con Angelina Jolie e Elle Fanning, versione con attori veri di La bella addormentata nel bosco del 1959. Ha avuto un grande successo di pubblico, alla critica è invece piaciuto un po’ meno.

Rai Tre

21.10 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la terza di sei nuove puntate durante le quali incontrerà e intervisterà personaggi famosi. Stasera il protagonista sarà Vittorio Sgarbi. Così la Rai descrive la puntata: «Il programma entra in punta di piedi nell’incredibile casa romana di Vittorio Sgarbi. Una dimora che è quasi un museo, dove l’Arte in tutte le sue espressioni pervade ogni angolo, occupando ogni singolo centimetro con libri, busti e opere pittoriche di ogni epoca, e dove Sgarbi vive perfettamente immerso nei suoi elementi: la politica e l’amore per la bellezza».

Affabulatore, profondo conoscitore della storia dell'arte italiana e divulgatore eccezionale, Sgarbi è un moto perpetuo di idee e di energie, un vulcano che può esplodere all'improvviso. #araccontarecominciatu: @raffaella incontra @VittorioSgarbi.

Questa sera alle 21:20 su #Rai3 pic.twitter.com/qK0zOVvV0r — Rai3 (@RaiTre) November 7, 2019

Rete 4

21.30 – Dritto e rovescio

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio.

#DrittoeRovescio vi saluta e vi dà appuntamento a Giovedì prossimo! pic.twitter.com/YeDC8ImbwK — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 31, 2019

Canale 5

21.35 – Adrian II

Prima puntata su quattro della serie tv a cui Adriano Celentano ha lavorato per quasi dieci anni e che si dice sia costata diversi milioni di euro. Ogni sera c’è una sorta di introduzione (“Aspettando Adrian”) a cui segue Adrian, la serie vera e propria, che è ambientata nel futuro e il cui protagonista è una specie di Celentano giovane e fico, che però ha anche diversi alter ego. Se ne era parlato come di una serie di Milo Manara, che successivamente ha spiegato di aver avuto un ruolo marginale, anni fa. Lo scorso febbraio, dopo quattro puntate e uno share al di sotto delle aspettative, la trasmissione era stata sospesa.

Dagli abbandoni celebri allo stop, tutte le peripezie di «Adrian» (che stasera torna) https://t.co/Ujz0Ap4MLW pic.twitter.com/ZAUuypk7Sf — Corriere della Sera (@Corriere) November 7, 2019

Italia Uno

21.20 – Sherlock Holmes

È la versione del 2009 di Guy Ritchie e con Robert Downey Jr. e Jude Law, che nel 2011 ha avuto un sequel, Sherlock Holmes – Gioco di ombre. Sherlock Holmes e Watson, i personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle, sono alle prese con un serial killer che tra le altre cose vuole conquistare il mondo.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show politico di Corrado Formigli. Fra gli ospiti di stasera ci saranno, tra gli altri, Gian Antonio Stella, Licia Colò, Tito Boeri e il ministro Peppe Provenzano. Si parlerà di discariche abusive e roghi tossici a Roma.

LA TERRA DEI FUOCHI DI ROMA Le persone che vivono a #Roma est hanno un'aspettativa di vita di tre anni inferiore rispetto a chi abita a Roma centro. Giovedì #7Novembre a #Piazzapulita un'inchiesta sconvolgente. pic.twitter.com/kRp5OQYgj0 — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) November 6, 2019

TV8

21.00 – Borussia Mönchengladbach-Roma

Partita di Europa League valida per il quarto turno della fase a gironi: la Roma viene da un ottimo momento in campionato, e deve vincere per confermare il primo posto nel gruppo. Nell’ultima partita aveva affrontato proprio il Borussia Mönchengladbach in casa, pareggiando 1-1.

Nove

21.30 – Colpa delle stelle

È un film del 2014 tratto dal bestseller omonimo di John Green, uscito nel 2012. È la storia d’amore triste di due adolescenti malati di cancro.

Rai Movie

21.10 – Quello che so di lei

Film di Martin Provost con Catherine Deneuve che è stato presentato al Festival di Berlino del 2017. Racconta il difficile riavvicinamento tra due persone dopo trent’anni e un abbandono.

Iris

21.10 – Gunny

Commedia di guerra del 1986 diretta e interpretata da Clint Eastwood. Un sergente veterano di Corea e Vietnam vicino al pensionamento deve addestrare un gruppo di soldati lavativi per l’invasione dell’isola di Grenada, nel mar dei Caraibi.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ted