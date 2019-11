Atalanta-Manchester City in streaming e in TV

Atalanta-Manchester City è una delle partite del quarto turno dei gironi della Champions League, e si gioca questa sera alle 21.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. La partita di andata, giocata due settimane fa, era finita 5 a 1 per il City allenato da Pep Guardiola, che finora ha vinto tre partite su tre e sembra avviato a qualificarsi primo nel girone. L’Atalanta ha invece perso tutte e tre le partite giocate finora, e ha bisogno di una vera impresa per passare il turno: non avrà vita facile nemmeno a qualificarsi terza, cosa che garantirebbe l’accesso alla fase finale dell’Europa League. Le partite più importanti saranno le ultime due, contro Dinamo Zagabria e contro Shakhtar Donetsk, entrambe a 4 punti, che l’Atalanta deve assolutamente battere. La partita di stasera è molto difficile, perché il City è una delle squadre più forti al mondo: ma l’Atalanta di Gasperini è una squadra a sua volta forte e imprevedibile, e l’esito della partita non è così scontato. Sono entrambe squadre molto spregiudicate e offensive, e per questo potrebbero esserci molti gol.

Dove vedere Atalanta-Manchester City

Atalanta-Manchester City verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Atalanta-Manchester City

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Kjaer, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gómez, Iličić; Muriel.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Stones, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.