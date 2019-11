Cosa c’è stasera in TV

Stasera, come ogni martedì, troverete i talk show politici del martedì: #cartabianca e DiMartedì. Su Rai 1, invece, finita la serie La strada di casa, danno La nostra terra con Stefano Accorsi, mentre su Canale 5 andrà in onda la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, di una certa importanza per le due squadre. A parte Smetto quando voglio (ad honorem) su Rai 4, poi, se cercate un bel film lo troverete solo su Sky, per chi è abbonato: Cold War.

Rai Uno



21.35 — La nostra terra

Film del 2014 con Stefano Accorsi, Sergio Rubini e Debora Caprioglio: il protagonista è un esperto di associazionismo del Nord che va ad aiutare una cooperativa gestita male in Puglia, che ha acquisito i terreni sequestrati a un boss mafioso. Un Benvenuti al Sud un po’ meno commedia.

Rai Due



21.20 — Il Collegio

Quarta edizione di un programma che la Rai definisce «un docu-reality divenuto un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti». Gli e le studenti si troveranno stavolta negli anni Ottanta, ad avere a che fare con il Commodore 64 e il VHS, con l’aerobica e con la breakdance.

Rai Tre

21.20 — #cartabianca

Nuova puntata della nuova stagione del talk show di approfondimento politico e di attualità condotto da Bianca Berlinguer, anticipata dai tweet filosofici di Mauro Corona.

Cartabianca in punta alla guglia per scrutare lontano. Stasera su Rai3. pic.twitter.com/eMzBpciQvV — MauroCoronaOfficial (@CoronaMauro) November 5, 2019

Rete 4

21.25 — Una vita

Una soap opera spagnola ambientata all’inizio del Novecento.

Canale 5

21.00 — Borussia Dortmund – Inter

Una delle partite della quarta giornata di UEFA Champions League in programma oggi, questa visibile in chiaro: si gioca alle 21 al Signal Iduna Park di Dortmund. Dopo le prime tre giornate della fase a gironi, Inter e Borussia Dortmund sono seconde a pari merito con quattro punti, tre in meno del Barcellona, quindi per entrambe è una sfida decisiva per la qualificazione.

Italia Uno

21.20 — Le Iene show

Nuova puntata del noto programma che anche quest’anno andrà in onda il martedì e il giovedì. Conducono Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

“Al primo appuntamento? Paga l’uomo, altrimenti lo depenno a vita!”. Stasera chiediamo a @MarroneEmma le 10 regole per fare colpo con lei, ma parliamo anche del milione di dischi venduti e dell’ultimo periodo. A #LeIene dalle 21.15 su Italia1! ➡ https://t.co/PUpPUwXXk4 pic.twitter.com/spqSV6o1x3 — Le Iene (@redazioneiene) November 5, 2019

La 7

21.20 — DiMartedì

Nuova puntata del talk show condotto da Giovanni Floris.

Tv8

21.30 — Ex

Commedia del 2009 diretta da Fausto Brizzi che segue le vicende di diverse coppie alle prese con crisi, separazioni e divorzi, le cui storie si incrociano. Nel cast ci sono, tra gli altri, Silvio Orlando, Nancy Brilli, Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Cristiana Capotondi, Fabio De Luigi e Claudia Gerini.

Nove

21.30 — Transporter: Extreme

Film d’azione del 2005 con Jason Statham in cui recita una parte anche Alessandro Gassmann. Da vedere se vi piacciono queste assurde scene in cui una decina di persone con dieci armi diverse si fronteggiano con una, e quest’unica persona di solito la scampa.

Rai 4

21.10 — Smetto quando voglio: Ad honorem

Capitolo finale della serie di fortunati film con protagonisti dei ricercatori squattrinati che si mettono a sintetizzare e vendere droga, anche questo diretto da Sydney Sibilia. Stavolta i ricercatori dovranno allearsi con il loro storico nemico, il capo malavitoso detto Er Murena, interpretato da Neri Marcorè.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Cold War