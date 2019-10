A settembre il tasso di disoccupazione in Italia è tornato a salire

Secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, a settembre il tasso di disoccupazione è tornato a salire, dopo che nel mese di agosto era stato il più basso dal novembre 2011. L’ISTAT scrive che a settembre il tasso di disoccupazione è stato del 9,9 per cento, lo 0,3 per cento in più rispetto ad agosto. L’ISTAT ha aggiunto che «su base annua l’occupazione risulta in crescita (+0,5 per cento, pari a +111 mila unità»), che «l’espansione riguarda sia donne che uomini e tutte le classi di età fatta eccezione per i 35-49enni». Inoltre, «nell’arco dei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna a un calo dei disoccupati (-4,8 per cento, pari a -129 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,0 per cento, pari a -137 mila).

