Ad agosto il tasso di disoccupazione in Italia è stato del 9,5 per cento, il più basso dal novembre del 2011

Ad agosto in Italia il tasso di disoccupazione è stato del 9,5 per cento, secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, l’Istituto nazionale di statistica. Il dato è in diminuzione dello 0,3 per cento rispetto a luglio, ed è il più basso dal novembre del 2011: in particolare la disoccupazione giovanile è scesa dell’1,3 per cento, portandosi al 27,1 per cento, il tasso più basso dall’agosto del 2010.

Ad agosto, inoltre, ci sono state 87mila persone in meno in cerca di lavoro (-3,4 per cento rispetto a luglio), mentre il numero degli inattivi è salito al 34,5% (+0,2 per cento). Per quanto riguarda gli occupati, il loro numero è rimasto stabile rispetto a luglio, con un tasso del 59,2 per cento.