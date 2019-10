L’ultima partita delle World Series tra Houston e Washington in diretta streaming

La settima e ultima gara delle World Series della Major League Baseball tra Houston Astros e Washington Nationals si gioca all’una di notte al Minute Maid Park di Houston, in Texas: in Italia sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Le World Series sono le finali del miglior campionato di baseball al mondo e uno degli eventi più seguiti della stagione sportiva nordamericana. Dopo le prime sei gare, disputate nell’ultima settimana, la serie si trova sul 3-3 grazie all’ultima vittoria di Washington sul campo di Houston. Questa notte, quindi, le due squadre si giocheranno il campionato in una singola partita che concluderà la 117ª stagione del baseball professionistico nordamericano.

Gli Houston Astros giocano i playoff da tre anni di fila e nel 2017 hanno vinto le loro prime World Series. Sono quindi in un ottimo periodo, raggiunto grazie alla costruzione nel tempo di una squadra forte e completa. I Nationals invece sono una delle sette squadre della MLB a non aver mai vinto le World Series. Fino a pochi giorni fa erano anche gli unici, insieme ai Seattle Mariners, a non averle nemmeno mai giocate.

Dove vedere le World Series

In Italia l’intera stagione della Major League Baseball, World Series comprese, è trasmessa dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Le finali tra Astros e Nationals sono trasmesse in diretta con commento in italiano di Roberto Gotta, Matteo Gandini e Nicola Fasani (“Faso” degli Elio e le Storie Tese).