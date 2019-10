Nel Regno Unito si voterà il 12 dicembre

La Camera dei Comuni del parlamento britannico ha approvato una legge per andare a elezioni anticipate il 12 dicembre, come chiesto dal primo ministro Boris Johnson. La legge dovrà ora essere votata anche dalla Camera dei Lord, la Camera alta del parlamento, ma la sua approvazione è data per scontata da tutti. Il parlamento verrà sciolto il 6 novembre, scrivono i giornali britannici, e ci saranno poi cinque settimane di campagna elettorale. Lo scioglimento anticipato del parlamento significa anche che i voti decisivi per l’approvazione dell’ultimo accordo su Brexit spetteranno al prossimo parlamento.