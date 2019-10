World Series, Houston Astros-Washington Nationals in diretta streaming

La sesta gara delle World Series della Major League Baseball tra Houston Astros e Washington Nationals inizia all’una di notte al Minute Maid Park di Houston, in Texas, e in Italia sarà trasmessa in diretta su Dazn. Le World Series sono le finali del baseball e uno degli eventi più seguiti della stagione sportiva nordamericana: si concluderanno in questi giorni. Potrebbero finire con la partita di stanotte, se dovesse vincerla Houston, o in quella di domani in caso di vittoria di Washington. Dopo le prime cinque gare, la serie giocata al meglio delle sette gare si trova infatti sul 3-2 in favore di Houston, che è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale di 2-0.

Gli Houston Astros giocano i playoff da tre anni di fila e nel 2017 hanno vinto le loro prime World Series. Sono quindi in un ottimo periodo, raggiunto grazie alla costruzione nel tempo di una squadra forte e completa. I Nationals invece sono una delle sette squadre della MLB a non aver mai vinto le World Series. Fino a pochi giorni fa erano anche gli unici, insieme ai Mariners di Seattle, a non averle nemmeno mai giocate.

Dove vedere le World Series

In Italia l’intera stagione della Major League Baseball, World Series comprese, è trasmessa dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Le finali tra Astros e Nationals sono trasmesse in diretta con commento in italiano di Roberto Gotta, Matteo Gandini e Nicola Fasani (“Faso” degli Elio e le Storie Tese).