Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 30 ottobre

Le previsioni meteo del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dicono che domani non ci sarà bel tempo praticamente in nessuna delle regioni italiane, però non sarà neanche pessimo. Di mattina pioverà in Trentino-Alto Adige e potrebbero esserci piogge isolate anche in Emilia-Romagna, Toscana, Puglia meridionale e Sicilia, mentre nel resto d’Italia sarà prevalentemente nuvoloso. Di pomeriggio il brutto tempo continuerà in Toscana e Sicilia e potrebbe iniziare a piovere anche in Friuli Venezia Giulia. Di sera e di notte non ci saranno schiarite e continuerà a piovere al Centro-Nord e in Trentino-Alto Adige: la cosa da tenere a mente per domani, quindi, è ricordarsi un ombrello in qualunque regione viviate.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano mercoledì sarà una giornata grigia e nuvolosa da mattina a sera, con temperature in calo: la massima del giorno sarà di 12 gradi.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma mercoledì sarà parzialmente nuvoloso e parzialmente soleggiato, ma con temperature ancora primaverili: la massima sarà di 22 gradi.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.