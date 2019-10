SPAL-Napoli in streaming o in diretta tv

SPAL-Napoli è una delle partite della nona giornata di Serie A, e si gioca domenica alle 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Per il Napoli, quarto in classifica a 16 punti, è un’ottima occasione per accorciare le distanze su Juventus e Inter, prima e seconda in classifica, che ieri hanno entrambe pareggiato. L’Atalanta, terza, gioca sempre alle 15 contro l’Udinese. Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli aveva vinto 2 a 0 contro il Verona, mentre la SPAL – penultima in classifica con 6 punti – aveva perso per 2 a 0 contro il Cagliari. Il Napoli ha giocato anche in Champions League, mercoledì, vincendo 3 a 2 contro il Salisburgo.

Dove vedere SPAL-Napoli

SPAL-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento al costo di 9,99 euro mensili. Dal 20 settembre 2019 Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di SPAL-Napoli

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.