Formula 1, il Gran Premio del Messico in diretta TV

Alle 20.10 di domenica si correrà il Gran Premio del Messico di Formula 1, all’Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. In pole position partirà il pilota della Ferrari Charles Leclerc, seguito dal compagno di scuderia Sebastian Vettel e dal pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Inizialmente si era qualificato per primo il pilota di Red Bull Max Verstappen, ma è stato poi retrocesso di tre posizioni per non aver rallentato abbastanza dopo un incidente della Mercedes di Valtteri Bottas. Hamilton potrebbe vincere matematicamente il Mondiale (se si verificherà una di una serie di combinazioni disponibili).

Dove vedere il Gran Premio del Messico

Il Gran Premio del Messico di Formula 1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

La gara verrà poi trasmessa in differita sul digitale terrestre da TV8, canale visibile in streaming qui. Le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 2019 sono visibili in diretta dall’Italia soltanto su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8: Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi. Qui tutti i modi per seguire gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.