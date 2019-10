I posti da vedere nel 2020 secondo Lonely Planet

Come ogni anno, il sito della collana di guide turistiche Lonely Planet ha pubblicato la lista dei posti del mondo da visitare nel 2020, una serie di consigli su città, regioni e paesi che per un motivo o per l’altro meriteranno particolarmente un viaggio il prossimo anno. Oltre alle tre categorie principali, ce n’è una terza dedicata alle destinazioni più economiche. A determinare l’inclusione di una meta nella lista possono essere cose diverse: una ricorrenza particolare, una rassegna di eventi, o rinnovamenti e riqualificazioni particolarmente riusciti avvenuti negli ultimi anni. Diversi posti della lista di quest’anno, per esempio, sono segnalati per motivi legati alla sostenibilità ambientale. L’unico posto italiano ad essere finito nella classifica sono le Marche, inserite tra le dieci regioni da vedere.

Trovate le quattro liste qui sotto: non serve tornare indietro alla fine di ogni lista: la gallery prosegue con le liste successive. Dentro ogni foto ci sono le ragioni della scelta.

