Cosa c’è stasera in TV

Stasera in tv ci sono le solite cose del venerdì – molto diverse tra loro, considerando che si va da Tale e Quale Show fino a Propaganda Live – e un po’ di film. Il più interessante, anche se di certo non recente, è Terminator: il primo, del 1994. Oppure ci sono una commedia italiana con Claudio Bisio o un film d’azione con Jean-Claude Van Damme (immaginate invece come sarebbe una commedia italiana con Van Damme o un film d’azione con Bisio).

Rai Uno

21.25 – Tale e Quale Show

Settima puntata del programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali, giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. L’ufficio stampa della Rai spiega che stasera inizia il “torneo dei campioni”.

Questa sera inizia il TORNEO di #taleequaleshow con i sei concorrenti rimasti in gara e altri sei della passata edizione! 🎊

Giurato d'eccezione #AlessandroSiani

Appuntamento alle 21.25 in diretta su #Rai1 🎊 pic.twitter.com/m1aZOraEci — Rai1 (@RaiUno) October 25, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S. Los Angeles

“Il fuggitivo”, un episodio della decima stagione della serie poliziesca sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti, che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines, in questo caso a Los Angeles. L’episodio di stasera parlerà, tra le altre cose, «di un gruppo di ingegneri che sta sviluppando un sistema navale difensivo per contrastare il sottomarino russo classe Yasen».

Rai Tre

21.20 – Confusi e felici

Film del 2014 di Massimiliano Bruno, con Claudio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini, Paola Minaccioni, Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti. Bisio è uno psicanalista con un rapporto stretto con i suoi pazienti (una licenza abbastanza grossa, insomma), che si prodigano per aiutarlo quando perde la vista e diventa depresso.

Rete 4

21.20 – Quarto Grado

Programma condotto anche quest’anno da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Parlerà, al solito, di «episodi di nera del momento e di cold case che attendono ancora la verità».

Canale 5

21.40 – L’isola di Pietro 3

Seconda puntata della terza stagione del telefilm con Gianni Morandi che interpreta un pediatra dell’isola di Carloforte, in Sardegna.

Italia Uno

21.20 – Ghost Rider – Spirito di vendetta

Uscì nel 2012 ed è un po’ un sequel e un po’ un reboot (cioé una sorta di rifacimento) del film del 2007 Ghost Rider. È un sequel perché il protagonista dei due film è sempre Nicholas Cage, ma è anche un po’ un reboot perché nel secondo si fa finta che il primo non sia esistito, e ci sono attori diversi che interpretano personaggi che c’erano anche nel primo. Andò peggio del primo, che comunque non era andato bene.

La7

21.15 – Propaganda Live

Settima puntata della nuova stagione del programma con Diego Bianchi e tutta la compagnia.

Questa sera torna #propagandalive: in studio con noi Francesca Mannocchi @mannocchia con un'intervista esclusiva a Bija, ex capo della guardia costiera di Zawhia, e @nelloscavo, giornalista di @Avvenire_Nei.

Ci vediamo alle 21,15 su @La7tv.https://t.co/gCR4m8X47R — Propaganda Live (@welikeduel) October 25, 2019

TV8

21.25 – MasterChef Italia

Una puntata dell’ottava edizione, se non l’avevate seguita in diretta su Sky.

È un tubero, nasce nel Nord America e si sposa con tantissimi piatti 🥔

Diteci come lo cucinereste, abbiamo già l’acquolina in bocca!#MasterChefItalia 8 arriva questa sera alle 21:15 in prima visione su TV8. pic.twitter.com/HPdbDoCSkz — TV8 (@TV8it) October 25, 2019

Rai 4

21.10 – Terminator

Il primo, uscito nel 1984, diretto da James Cameron e con protagonista il cyborg assassino interpretato da Arnold Schwarzenegger, che dal 2229 viene mandato nel 1984 per uccidere Sarah Connor. Utile ripasso se pensate di andare a vedere il nuovo Terminator, che uscirà a fine mese.

Rai Movie

21.10 – Vulcano – Los Angeles 1997

Film catastrofico (nel senso del genere cinematografico, non un giudizio sul film) con Tommy Lee Jones e Anne Heche. Parla di un vulcano a Los Angeles, proprio nel 1997. Il protagonista è uno specialista dell’unità di crisi della città che vuole passare un weekend con sua figlia, ma ancora non sa cosa lo aspetta.

Iris

21.15 – A rischio della vita

Un film d’azione con Jean-Claude Van Damme, ambientato durante un’importante partita di hockey su ghiaccio.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – 1994, episodi 7 e 8