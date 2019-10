Roma-Borussia Mönchengladbach in diretta TV e in streaming

Roma-Borussia Mönchengladbach è una delle partite del terzo turno dei gironi di UEFA Europa League in programma giovedì. Si gioca stasera alle 18.55 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. Dopo le prime due partite, la Roma è in testa al gruppo J con 4 punti a pari merito con gli austriaci del Wolfsberger. Stasera proverà a mantenere la posizione contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, che stanno disputando una stagione strana: sono primi nella Bundesliga tedesca, dove stanno giocando peraltro in modo brillante, ma in Europa League hanno ottenuto solo un punto in due partite. Se vogliono qualificarsi, devono iniziare a fare punti alla svelta. La Roma, dal canto suo, proverà a tirare fuori il meglio da una partita impegnativa e complicata inoltre dalle tante assenze per problemi fisici tra i suoi giocatori.

Dove vedere Roma-Borussia Mönchengladbach

Roma-Borussia Mönchengladbach verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Mönchengladbach

Roma (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko

Borussia (4-3-3) Sommer; Lainer, Jantschke, Elvedi, Wendt; Kramer, Zakaria, Neuhaus; Herrmann, Embolo, Thuram