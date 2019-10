Celtic-Lazio di Europa League in TV e in streaming

Celtic-Lazio è una delle partite del terzo turno dei gironi di UEFA Europa League in programma giovedì. Si gioca stasera alle 21 al Celtic Park di Glasgow e sarà trasmessa anche in chiaro. Dopo la deludente sconfitta all’esordio contro i romeni del Cluj Napoca, la Lazio si è ripresa subito nel secondo turno battendo in casa il Rennes. Ora è seconda a pari merito con il Cluj nel gruppo E. Il Celtic Glasgow, contro cui giocherà stasera in Scozia, è invece primo dopo una vittoria e un pareggio. Oggi in casa proverà a mantenere la posizione, anche in vista del ritorno a Roma in programma a novembre.

Dove vedere Celtic-Lazio

Celtic-Lazio verrà trasmessa in chiaro su TV8 con il commento di Massimo Marianella e Massimo Ambrosini. Si potrà seguire anche in streaming tramite il sito del canale, qui. Sky la trasmetterà invece su Sky Sport Uno (canale 201). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Qui trovate invece una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Celtic-Lazio

Celtic (4-2-3-1) Forster; Elhamed, Julin, Ajer, Bolingoli; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard

Lazio (3-5-2) Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa