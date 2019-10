Trump ha annunciato la cancellazione della sanzioni imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi

Le sanzioni comprendevano alcune limitazioni verso due ministeri turchi (quello della Difesa e quello dell’Energia) e ai ministri della Difesa, dell’Energia e dell’Interno, oltre a un aumento dei dazi sull’acciaio turco importato negli Stati Uniti. Erano una misura decisa per convincere la Turchia a interrompere gli attacchi contro i curdi siriani nel nord della Siria, che erano iniziati dopo il ritiro dell’esercito statunitense da quell’area e con il benestare implicito di Trump (che poi su Twitter lo ha rivendicato scrivendo: «Che combattano!»). Gli Stati Uniti avevano poi convinto la Turchia ad accettare una tregua di alcuni giorni per permettere il ritiro dei curdi dalle zone di confine; la tregua è poi stata estesa di altri sei giorni dopo l’accordo di questa settimana tra Turchia e Russia .

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che cancellerà le sanzioni che erano state imposte alla Turchia dopo l’attacco in Siria contro i curdi . Poco prima Trump aveva lodato su Twitter l’accordo raggiunto per il controllo dell’area lungo il confine tra la Turchia e la Siria, parlando di «un grande successo», aggiungendo che «i curdi sono al sicuro».

