Donald Trump ha comunicato che imporrà nuove sanzioni e tariffe alla Turchia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo per imporre nuove sanzioni commerciali alla Turchia. Trump ha anche scritto di voler riportare al 50 per cento le tariffe sull’acciaio (dopo che a giugno erano state abbassate al 25 per cento). Trump ha anche comunicato che i circa mille militari americani che si trovavano in Siria (e che lui aveva deciso di ritirare alcuni giorni fa) resteranno comunque in Medio Oriente. Dopo il ritiro dei militari statunitensi dal nord-est della Siria è iniziata l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti contro i curdi siriani, che negli ultimi sviluppi ha portato a un accordo fra i curdi e il regime siriano di Bashar al Assad.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019