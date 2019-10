L’Unione Europea ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare della Turchia in Siria

Il Consiglio dell’Unione Europea, l’organo che raduna i rappresentanti dei governi dell’Unione, ha disapprovato all’unanimità l’operazione militare che la Turchia sta portando avanti in queste ore contro i curdi siriani nel nordest della Siria, e che negli ultimi sviluppi ha portato a un accordo fra i curdi e il regime siriano di Bashar al Assad. Il comunicato del Consiglio è stato approvato all’unanimità: nelle scorse ore diversi giornalisti che si occupano di istituzioni europee avevano scritto che vari paesi fra cui Regno Unito e Croazia non volevano usare la parola «disapprovare» nel comunicato.

Il comunicato avrà conseguenze soprattutto simboliche: l’UE non interromperà i fondi che versa alla Turchia ogni anno per le politiche di vicinato e di allargamento dell’Unione – circa 400 milioni di euro sia nel 2019 sia nel 2020 – né promuoverà il divieto di vendere armi al governo turco.

The EU condemns #Turkey’s military action in North East #Syria which seriously undermines the stability and the security of the whole region.

Read the @EUCouncil Conclusions: https://t.co/bHa2ru9ld3 pic.twitter.com/x7iXKqMfrE

