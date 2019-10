In Israele Benjamin Netanyahu ha detto che non riesce a formare un governo

Il primo ministro uscente di Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che non è in grado di formare un governo che abbia il sostegno della maggioranza del Parlamento. Netanyahu governa Israele da dieci anni ma il suo partito non ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni dello scorso settembre; peraltro si era votato anche lo scorso aprile, ma a causa di una lunga lite interna alla sua coalizione anche allora non era riuscito a mettere insieme una maggioranza.

Netanyahu aveva ricevuto l’incarico di formare un governo dopo il fallimento di un precedente negoziato con Benny Gantz, leader del partito centrista Blu e Bianco, che ora ha ricevuto a sua volta l’incarico dal presidente della Repubblica. Gantz dovrebbe avere il sostegno anche della coalizione di partiti che rappresenta gli arabi israeliani, arrivata terza alle ultime elezioni, ma comunque non arriverebbe alla maggioranza assoluta.