Sampdoria-Roma in diretta tv e in streaming

Sampdoria-Roma, partita valida per l’ottava giornata di Serie A, inizierà alle 15.00 di domenica allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La Roma ci arriva come quinta in classifica, dopo un inizio migliore delle aspettative; la Sampdoria ci arriva invece da ultima del campionato, dopo sei sconfitte, una sola vittoria e il cambio di allenatore (Eusebio Di Francesco è stato sostituito da Claudio Ranieri).

Dove vedere Sampdoria-Roma in streaming

Sampdoria-Roma sarà trasmessa in esclusiva da Sky in diretta tv sul canale Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Ferrari, Murru; Ekdal, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Kalinic.