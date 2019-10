Le previsioni meteo per domani, lunedì 21 ottobre

Domani somiglierà a oggi: alla mattina il tempo sarà splendido al Sud, orribile al Nord, medio nel Centroitalia. Nel pomeriggio si evolverà in modo un po’ meno manicheo: nel Nordest smetterà di piovere, qualche nuvola arriverà sul Centro. Il maltempo resisterà nel Nordovest anche per la sera e la notte, nel resto d’Italia il cielo sarà sereno o nuvoloso.

Le previsioni meteo per Milano

Domani a Milano prima pioverà molto, poi pioverà poco. Potrebbe smettere di piovere per un breve tratto del pomeriggio: ve lo diciamo perché è importante imparare a trovare la gioia nelle piccole cose.



Le previsioni meteo per Roma

A Roma domani sarà un’altra giornata per cui i milanesi pagherebbero: le temperature saranno primaverili per davvero, quasi estive (se la vostra estate di riferimento è quella dei paesi scandinavi, almeno), e il cielo sarà poco nuvoloso.



***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.