Milan-Lecce: come vedere la partita in streaming o diretta tv

Milan-Lecce, posticipo della domenica sera dell’ottava giornata di Serie A, inizierà alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Il Milan ci arriva dopo un pessimo inizio di stagione: dopo 3 vittorie e 4 sconfitte, con la squadra al 12esimo posto in campionato, la società ha deciso di cambiare allenatore, ingaggiando Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo, arrivato solo pochi mesi prima. Quella di stasera sarà dunque la prima partita di Pioli da allenatore del Milan e gli esperti hanno anticipato diverse novità, a partire dalla formazione che comincerà la partita. Il Lecce è invece 17esimo in campionato, con sei punti frutto di due vittorie e cinque sconfitte: è però alla sua prima stagione in Serie A dopo lungo tempo e i suoi risultati sono stati fin qui in linea con quel che ci si aspettava.

Milan-Lecce in streaming e in tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (202). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Milan-Lecce le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Leao, Calhanoglu.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer,Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Babacar.