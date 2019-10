Le previsioni meteo per domani, giovedì 17 ottobre

La notizia rilevante e l’unica veramente importante delle previsioni meteo di giovedì è che non pioverà da nessuna parte e in nessun momento della giornata. I cieli non saranno particolarmente tersi, ma a parte qualche nuvola a Nord e a Sud nella prima parte della giornata il tempo sarà prevalentemente sereno.

Le previsioni meteo per Roma

A Roma continuano le gran belle giornate di ottobre che hanno reso famose le “ottobrate romane” in cui ci si può godere la città senza il caldo dell’estate e il brutto tempo dell’inverno.

Le previsioni meteo per Milano

A Milano giovedì sarà un po’ nuvoloso ma non dovrebbe piovere e in brevi tratti della giornata forse uscirà anche il sole.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.