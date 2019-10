A Bologna è stato eseguito un trapianto di vertebre umane, il primo al mondo secondo i medici

A Bologna, presso l’Istituto ortopedico Rizzoli, è stato effettuato un trapianto di vertebre umane, il primo al mondo secondo il gruppo di medici che lo ha condotto. L’intervento è stato eseguito il 6 settembre scorso su un paziente di 77 anni con una forma maligna di tumore osseo, ma la notizia dell’operazione è stata comunicata solo oggi. Il paziente è stato dimesso, dopo avere trascorso un paio di settimane di controllo post-operatorio e poi alcune settimane in un reparto per la fisioterapia. Un tratto della sua colonna vertebrale è stato ricostruito utilizzando vertebre da donatore cadavere trattate presso la Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico dell’Emilia-Romagna. Di solito per interventi di questo tipo si ricorre a materiale sintetico o all’autotrapianto di materiale osseo proveniente da altre parti del corpo, come il femore, ma con esiti alterni a causa delle differenze nelle strutture ossee. Una protesi al titanio avrebbe complicato il trattamento del tumore, che richiede sedute di radioterapia.