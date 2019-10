Anche il Regno Unito sospenderà la vendita di armi alla Turchia

Il Regno Unito ha deciso di sospendere le vendite di armi alla Turchia a causa dell’operazione militare in corso nel nordest della Siria contro i curdi siriani, cosa già fatta da altri paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Dominic Raab, che ha anche definito pericolosa e controproducente l’iniziativa turca. Come spiega il Guardian, dal 2014 il Regno Unito aveva fornito alla Turchia armi per il corrispettivo di 1,1 miliardi di sterline, pari a circa 1,2 miliardi di euro. Raab ha anche parlato della possibilità che il Regno Unito introduca sanzioni economiche nei confronti della Turchia.

L’offensiva militare turca avviata dal governo di Recep Tayyip Erdoğan contro i curdi siriani è stata condannata dall’Unione Europea.