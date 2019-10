Formula 1, gli orari del Gran Premio del Giappone e dove vederlo in streaming

Domenica si correrà il Gran Premio del Giappone di Formula 1, il diciassettesimo del Mondiale: la partenza è prevista alle 7.10 del mattino sul circuito di Suzuka. È una gara che si corre in condizioni molto particolari, perché sabato è arrivato sulle coste giapponesi il tifone Hagibis, il più intenso a interessare il paese negli ultimi sessant’anni: ha già causato due morti e ha provocato l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone, causando enormi problemi e disagi. Sono previste frane e alluvioni, e tra le altre cose ha obbligato anche il posticipo delle qualifiche del Gran Premio di Formula 1, che si terranno lo stesso giorno della gara, quando in Italia saranno le 3 di notte. Non è la prima volta che succede: il precedente risale al 2004, sempre in Giappone. Il circuito di Suzuka si trova nella prefettura di Mie, circa 300 chilometri a est di Tokyo. La zona dove è arrivato il tifone Hagibis, la penisola di Izu, non è molto distante, circa 200 chilometri più a ovest.

In Giappone Lewis Hamilton, pilota della Mercedes che guida la classifica con 322 punti, non può vincere matematicamente il titolo: mancano ancora sei gare, e il suo compagno di scuderia Valtteri Bottas è staccato di 73 punti. La Mercedes può comunque assicurarsi il titolo per i costruttori, mentre Hamilton potrebbe vincere al prossimo Gran Premio in Messico.

Dove vedere il Gran Premio del Giappone

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero.

La gara verrà poi trasmessa in differita sul digitale terrestre da TV8, canale visibile in streaming qui. Le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 2019 sono visibili in diretta dall’Italia soltanto su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro sul digitale terrestre da TV8: Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi. Qui tutti i modi per seguire gli sport principali durante l’anno tra Sky, Dazn, Eurosport e Rai.