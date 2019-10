Il tifone Hagibis è arrivato in Giappone

A centinaia di migliaia di persone è stato detto di evacuare le proprie case, e sono previste alluvioni e frane. Moltissimi voli sono stati cancellati e negozi e fabbriche sono stati chiusi. A Ichihara, vicino a Chiba, una città a sud-est di Tokyo, i venti causati dal tifone hanno già generato una tromba d’aria che ha sollevato un’automobile, uccidendo un uomo e ferendo altre quattro persone. Proprio nella zona di Chiba peraltro è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro nell’oceano Pacifico; non è stata diffusa nessuna allerta tsunami.

Sabato mattina il tifone Hagibis è arrivato sulla penisola giapponese di Izu, sull’isola di Honshu, e nelle prossime ore dovrebbe raggiungere Tokyo . È stato stimato che sia il più forte tifone a colpire il paese degli ultimi 60 anni: ha raggiunto la quarta delle cinque categorie della scala Saffir-Simpson che si usa negli Stati Uniti per misurare la forza degli uragani (che sono la stessa cosa, chiamata con un nome diverso).

