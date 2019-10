Celebripost

Probabilmente molti di voi stasera vorranno stare a casa a guardare su Netflix El Camino – Il film di Breaking Bad, cioè il sequel cinematografico della celebre serie Breaking Bad, che è stat presentato a Los Angeles con proiezione e festa-post-proiezione, con Aaron Paul, Bryan Cranston e Dean Norris. Chi invece preferirà uscire magari vorrà provare il trucco dell’attrice spagnola Blanca Suarez (potreste conoscerla per la serie tv Le ragazze del centralino).

Per gli altri le persone che valeva la pena fotografare questa settimana sono innanzitutto due dei tanti vincitori di premi Nobel: il chimico Akira Yoshino visibilmente felice, e lo scrittore Peter Handke nella sua casa di Chaville, in Francia. Poi ci sono Putin in vacanza, Trudeau in un campo di zucche (è autunno, ormai) e la famiglia di Christina Aguilera alla prima della Famiglia Addams, insieme a bei ritratti in bianco e nero di Oliver Stone e Angelina Jolie.