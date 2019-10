Le diapositive delle vacanze di Putin

L’ufficio stampa della presidenza russa ha diffuso alcune fotografie del presidente Vladimir Putin in vacanza a pochi giorni dal suo 67esimo compleanno, che è oggi 7 ottobre. Le foto – evidentemente molto posate, e scattate dal fotografo ufficiale – mostrano Putin fare trekking nella taiga siberiana: mentre cammina in salita, mentre si appoggia a un bastone da passeggio, mentre tiene in mano un fungo, mentre si sdraia su una roccia panoramica o si siede su un tronco di conifere. È quasi sempre solo, a parte in due occasioni, in cui gli fa compagnia il ministro della Difesa Sergei Shoigu.