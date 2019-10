Le migliori foto dai Mondiali di ginnastica artistica

In questi giorni sono in corso a Stoccarda, in Germania, i Mondiali di ginnastica artistica, il torneo più importante per la disciplina che si tiene ogni anno più o meno in questo periodo. Nei primi giorni si sono disputate le competizioni a squadre, mentre a partire da oggi si terranno quelle individuali (parallele, volteggio, trave, anelli e altre ancora).

Si sono già viste diverse cose notevoli: su tutte, la ventunesima medaglia ai Mondiali per la statunitense Simone Biles, la ginnasta più famosa al mondo, che a soli 22 anni è diventata la donna più vincente nella storia della manifestazione (e nei prossimi giorni dovrebbe vincere diverse altre medaglie individuali). Anche la nazionale italiana femminile ha ottenuto un risultato storico: è arrivata terza nella competizione a squadre, ottenendo un piazzamento da podio per la prima volta dopo 69 anni. In mezzo si sono visti molti balzi, salti, lanci e capriole, di cui abbiamo raccolto le foto migliori.