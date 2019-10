Come cancellare automaticamente la propria attività su Google e YouTube

Google ha introdotto alcune nuove funzioni per migliorare l’esperienza dei suoi utenti e, in particolare, per aumentare gli strumenti a disposizione di questi per gestire la propria privacy su Internet. Per esempio ha presentato un nuovo strumento per verificare la sicurezza delle proprie password online, e ora ha aggiunto YouTube ai servizi dei quali si può scegliere di cancellare automaticamente la propria attività.

Già lo scorso maggio Google aveva introdotto la possibilità di disattivare completamente la memorizzazione della propria attività sui siti e nelle app di Google come Ricerca, Maps e Google Play, oppure di impostare un limite temporale dopo il quale questi dati si cancellino in automatico. Lasciando attiva la memorizzazione della propria attività, Google può consigliare notizie più vicine ai propri interessi su Google News o nuovi video da guardare su YouTube, ma se non si è interessati a questo tipo di servizio si può tranquillamente scegliere di cancellare la cronologia.

Si può scegliere se eliminare i dati manualmente, oppure automaticamente dopo 3 o 18 mesi. Per farlo basta andare nella pagina del proprio account Google dedicata alle impostazioni sulla privacy, selezionare “Attività web e app” –> “Gestisci Attività” –> “Scegli di eliminare automaticamente”. Nella schermata che si aprirà si potrà scegliere infine il periodo di tempo dopo il quale si vuole che i propri dati vengano cancellati.

Da giovedì la stessa opzione è disponibile anche per YouTube, la piattaforma di video di proprietà di Google, che inizialmente ne era esclusa. Anche in questo caso si può decidere di disattivare la cronologia delle ricerche e dei video visualizzati, oppure di eliminarla automaticamente dopo 3 o 18 mesi. Per farlo si va sempre nella pagina del proprio account dedicata alla privacy, si seleziona “Cronologia YouTube” –> “Gestisci attività” –> “Scegli di eliminare automaticamente”.

Tra le nuove funzioni volte a migliorare la privacy degli utenti, Google ha anche introdotto la possibilità di utilizzare Google Maps in incognito, che permette di utilizzare l’app senza che le proprie attività siano registrate nella cronologia, esattamente come già succede con Chrome e YouTube. Dall’app di Maps (per ora solo su Android e presto anche su iOS) si deve selezionare in alto a destra l’icona del proprio account e poi “Attiva la modalità di navigazione in incognito”. La modalità in incognito rimane attiva anche se si chiude l’app, quindi per tornare a memorizzare la cronologia si deve andare sull’icona del proprio account e fare il procedimento inverso.