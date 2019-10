Dovremmo tutti controllare le nostre password con questo nuovo strumento di Google

Google ha aggiunto un nuovo strumento per verificare la sicurezza delle proprie password per i servizi online, e scoprire se alcune sono a rischio e se sia opportuno sostituirle. Il sistema è stato integrato all’interno delle impostazioni del proprio account Google, rendendo più semplice la verifica e la gestione delle password.

Da diverso tempo Google dà la possibilità di salvare le password per i siti sul suo browser Chrome, e di sincronizzarle poi con gli altri dispositivi attraverso il proprio account Google. In questo modo non si devono necessariamente ricordare a memoria tutte le password, perché al momento del login su un sito è lo stesso servizio a ricordarsi le credenziali, inserendole automaticamente. L’elenco delle password viene salvato in modo sicuro da Google e può quindi essere utilizzato per verificare se alcune siano state compromesse e debbano essere sostituite.

Il nome della nuova opzione si chiama “Password Checkup” ed è accessibile tramite la sezione password.google.com. Si preme su “Controlla password” e il sistema provvede a confrontare le proprie password con i numerosi elenchi usciti in questi anni di credenziali violate, pubblicati online da vari soggetti all’interno di forum o di aree meno esplorate di Internet (il cosiddetto “deep Web”).

Al termine della verifica, Google presenta i risultati distinguendoli in tre categorie principali:

password compromesse, con un elenco delle password che sono state potenzialmente violate, perché visibili nelle liste che circolano online, e che devono quindi essere cambiate subito;

password riutilizzate, con un elenco delle password che sono state usate per più servizi, pratica ampiamente sconsigliata dagli esperti di sicurezza e che rende meno sicure le proprie credenziali;

password inefficaci, con un elenco delle password troppo semplici e che potrebbero essere indovinate facilmente da utenti malintenzionati.

Ogni categoria può essere consultata e permette la modifica diretta delle password interessate, che in questo modo vengono aggiornate e salvate nel gestore delle password. Il sistema fornisce naturalmente i link ai singoli siti, dai quali si dovrà provvedere a cambiare la password per rendere la modifica attiva.

Se utilizzate da molto tempo il gestore per le password di Google, noterete che la lista delle password comprende chiavi di accesso a siti e servizi che probabilmente non utilizzate più o dei quali non ricordavate nemmeno l’esistenza. Può essere una buona occasione per cancellare i propri account e iniziare a utilizzare password diverse, se queste erano state compromesse.

Google non è il primo a offrire servizi per verificare la sicurezza delle proprie password, ma il fatto che il sistema sia disponibile all’interno delle opzioni del proprio account potrebbe aiutare i meno esperti a fare una verifica sulla loro sicurezza online.

Il punto su cui insiste di più il servizio di Google è mettere in evidenza il problema dell’utilizzo di una stessa password per siti diversi. Molti usano le stesse credenziali per comodità , ma gli esperti di sicurezza informatica concordano sul fatto che sia molto rischioso: una volta scoperti nome utente e password, un utente malintenzionato potrebbe accedere facilmente a diversi account della stessa persona.

Quando ci si registra in un nuovo sito, diversi browser (come Chrome e Safari) suggeriscono una password sicura che hanno creato e che salveranno nel loro gestore di password, in modo da averla a disposizione su tutti i propri dispositivi. Le password generate sono univoche e molto più sicure di quelle che utilizziamo di solito. In questo modo l’unica password da ricordare è quella dell’account all’interno del quale sono salvate le altre password, nel caso di Google quella per accedere ai suoi servizi.