Donald Trump ha detto che anche la Cina dovrebbe aprire un’indagine su Joe Biden

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – che affronterà una procedura di impeachment per aver chiesto all’Ucraina di aprire un’indagine sul suo rivale politico Joe Biden – ha detto oggi che anche la Cina dovrebbe indagare su Biden e su suo figlio Hunter. Parlando durante una conferenza stampa fuori dalla Casa Bianca, Trump ha detto prima che «la Cina dovrà fare quello che vogliamo» perché «noi abbiamo un enorme potere», e poco dopo ha specificato: «la Cina dovrebbe iniziare a indagare i Biden, perché quel che è accaduto in Cina è grave quanto quel che è accaduto in Ucraina», senza specificare a cosa si riferisse.

I giornalisti gli hanno domandato se stesse esplicitamente chiedendo al presidente cinese Xi Jinping di investigare su Joe Biden, tra i favoriti delle primarie Democratiche per la presidenza degli Stati Uniti, e su suo figlio Hunter Biden, e Trump ha risposto: «No, ma è qualcosa sui cui dovremmo iniziare a riflettere». Poco dopo ha detto, tornando all’Ucraina: «Se fossi il presidente Zelensky, aprirei un’indagine sui Biden».

President Trump: "So I would say that [Ukrainian] President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start an investigation into the Bidens." https://t.co/d6NYat3cwh pic.twitter.com/1dsHr3q2Jo

— CBS News (@CBSNews) October 3, 2019