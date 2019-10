Le foto del principe Harry e Meghan Markle in Africa

Oggi 2 ottobre si conclude il viaggio in Africa del principe Harry e Meghan Markle, duchi del Sussex, iniziato lo scorso 23 settembre. Era il primo viaggio ufficiale dopo la nascita del loro figlio Archie (che è stato fotografato con loro in occasione dell’incontro con all’arcivescovo Desmond Tute a Città del Capo) e negli ultimi dieci giorni i due hanno visitato diverse associazioni e organizzazioni locali che si occupano di temi per loro importanti, come l’educazione e il lavoro giovanile, il sostegno alle donne, l’HIV, l’ambiente e la salute mentale. Gran parte della visita si è svolta in Sudafrica, ma il principe Harry è stato anche in Angola, Botswana e Malawi.

Martedì è stato diffuso un comunicato molto duro da parte del principe Harry per spiegare la decisione di fare causa, insieme a sua moglie, all’editore del tabloid britannico Mail on Sunday – l’edizione domenicale del più famoso Daily Mail – che a febbraio aveva pubblicato senza autorizzazione una lettera privata di Markle indirizzata al padre. Tra le altre cose, il principe Harry parla di bullismo e spiega che sua moglie è da tempo oggetto di una campagna d’odio da parte dei tabloid britannici, e li ha accusati di aver usato toni e aggressività crescenti nel corso dell’ultimo anno, scrivendo: