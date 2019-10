Copertine di ottobre 2019

Ogni tanto nella selezione mensile di copertine di libri che si fanno notare fatta dalla redazione del Post certi colori sono più frequenti di altri: tra quelle di ottobre ci sono varie sfumature di rosso e un giallo acceso accostato al nero. Tra le uscite di questo mese, oltre a questi colori, si segnalano la traduzione italiana di un saggio sulle differenze biologiche tra uomini e donne di cui Ludovica Lugli aveva scritto sul suo blog qualche anno fa e l’ultimo capitolo del fumetto Paper Girls, che racconta una storia che sembra una via di mezzo tra quella di Stranger Things e quella di Dark, un’altra serie di Netflix, ed è scritto da Brian Vaughan, uno degli sceneggiatori di Lost e di tanti fumetti di supereroi.

