Atalanta-Shakhtar Donetsk di Champions League in TV e in streaming

Atalanta-Shakhtar Donetsk è una delle partite valide per la seconda giornata dei gironi di UEFA Champions League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi tra i 25.000 e i 30.000 spettatori, a causa dei lavori in corso che rendono ancora inagibile il Gewiss Stadium di Bergamo. L’Atalanta questa sera cercherà di rifarsi dopo la brutta sconfitta per 4-0 subita all’esordio contro la Dinamo Zagabria. Nelle ultime settimane ha già dato buone risposte in campionato vincendo bene contro Roma e Sassuolo.

Lo Shakhtar Donetsk ha vinto gli ultimi tre campionati ucraini, ma non è più la squadra che anni fa arrivava spesso a giocarsi i turni a eliminazione diretta di Champions League. La guerra ha costretto infatti il club a lasciare la città di Donetsk per trasferirsi a Kiev. La squadra ha giocato inizialmente a Leopoli — distante più di mille chilometri da Donetsk — e da due anni gioca le sue partite casalinghe a Kharkiv. Fra le tante difficoltà, non ha più molti stranieri in rosa: ora si affida soprattutto a calciatori ucraini. In estate ha anche cambiato allenatore, dopo il trasferimento di Paulo Fonseca alla Roma, sostituito da un altro portoghese, Luis Castro.

Dove vedere Atalanta-Shakhtar Donetsk

Atalanta-Shakhtar verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) con il commento di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Atalanta-Shakhtar

Atalanta (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi; Gomez, Zapata

Shakhtar (4-2-3-1) Pyatov, Ismaily, Matviyenko, Kyvtsov, Butko, Stepanenko, Patrik; Konoplyanka, Taison, Marlos, Junior Moraes