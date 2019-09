Napoli-Brescia in TV e in streaming

Napoli-Brescia è la prima partita della sesta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 12.30 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà trasmessa su Dazn. Dopo le vittorie negli anticipi di Inter, Juventus e Atalanta — le prime tre in classifica — il Napoli deve vincere per non perdere altri punti, a maggior ragione dopo la sfortunata sconfitta contro il Cagliari nel turno infrasettimanale.

Dove vedere Napoli-Brescia

Napoli-Brescia sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le formazioni di Napoli-Brescia

Napoli (4-4-2) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Llorente

Brescia (4-3-1-2) Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma

