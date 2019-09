È morto Jacques Chirac, presidente della Francia dal 1995 al 2007: aveva 86 anni. Chirac, uno dei più importanti politici francesi del Dopoguerra, è stato il fondatore di due partiti francesi di centrodestra, il Raggruppamento per la Repubblica e l’Unione per un Movimento Popolare. Era stato eletto per la prima volta nel 1995, sconfiggendo al ballottaggio il candidato socialista Lionel Jospin, e una seconda volta nel 2002, superando sempre al ballottaggio il leader dell’estrema destra francese Jean Marie Le Pen: vinse con l’82,21 per cento dei voti, anche grazie all’appoggio dei socialisti. Prima di diventare presidente della Repubblica, era stato in due occasioni primo ministro (dal 1974 al 1976 e dal 1986 al 1988) e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995.