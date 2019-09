Roma-Atalanta in TV e in streaming

Roma-Atalanta è una delle partite della quinta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 19 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa da Sky. Grazie alla vittoria arrivata nei minuti di recupero contro il Bologna, la Roma ha fatto un salto in quarta posizione, che ora inizierà a difendere, dato che è il suo obiettivo minimo della stagione. Stasera ospiterà all’Olimpico proprio una delle sue dirette concorrenti, l’Atalanta, ancora frastornata dalla pesante sconfitta subita a Zagabria all’esordio in Champions League. In tanti si aspettano una reazione in campionato, ma la Roma sembra stare meglio settimana dopo settimana. Ci si aspetta quindi una partita giocata su ritmi alti e combattuta dall’inizio alla fine.

Dove vedere Roma-Atalanta

Roma-Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

Roma (4-2-3-1) Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata