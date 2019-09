Napoli-Cagliari in TV e in streaming

Napoli-Cagliari è una delle partite della quinta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21 allo stadio San Paolo di Napoli. Dopo un inizio di campionato complicato, il Cagliari arriva a Napoli con due nette vittorie nelle ultime due giornate. Le ambizioni della squadra sono alte, dopo una campagna acquisti estiva molto ambiziosa peraltro nella stagione del centenario della fondazione del club. Il Napoli è comunque favorito e vuole rimanere vicino a Juventus e Inter fra le prime posizioni della classifica.

Dove vedere Napoli-Cagliari

Napoli-Cagliari verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Napoli (4-4-2) Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano

Cagliari (4-3-1-2) Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Rog; Joao Pedro, Simeone