In Israele il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, ha ricevuto l’incarico di formare un nuovo governo

Le elezioni legislative in Israele si sono tenute martedì 17 settembre: sono state le seconde nel 2019 e le quarte negli ultimi sei anni.

Mercoledì il presidente israeliano Reuven Rivlin ha affidato l’incarico di formare un nuovo governo al primo ministro uscente, il conservatore Benjamin Netanyahu. La decisione di Rivlin è stata annunciata dopo il fallimento dei negoziati tra Netanyahu e Beny Gantz , leader del partito centrista Blu e Bianco, sulla formazione di un governo di unità nazionale. Rivlin ha detto di avere dato l’incarico a Netanyahu perché ritiene che il leader del partito Likud abbia più possibilità di trovare una maggioranza, nonostante alle ultime elezioni abbia ottenuto 32 seggi, uno in meno dei 33 ottenuti da Gantz. Netanyahu ha ora sei settimane di tempo per trovare una maggioranza che appoggi il suo governo.

