Inter-Lazio in diretta TV e in streaming

Inter-Lazio è una delle partite della quinta giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove sono attesi oltre 55.000 spettatori. L’Inter è ancora imbattuta e a punteggio pieno in campionato, dopo quattro vittorie consecutive. L’ultima nel derby contro il Milan ha aumentato l’entusiasmo che circonda la squadra da inizio stagione. Stasera tuttavia dovrà confermare il suo valore e migliorare ancora contro una squadra forte come la Lazio, che però arriva a Milano dopo un mese tutto sommato negativo con due sconfitte deludenti tra campionato e coppa.

Dove vedere Inter-Lazio

Inter-Lazio verrà trasmessa in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Lazio (3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile