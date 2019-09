Lecce-Napoli in diretta TV e in streaming

Lecce-Napoli è una delle partite della quarta giornata di Serie A in programma oggi pomeriggio. Si gioca alle 15 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmessa su Dazn. Il Napoli si presenta a Lecce dopo la prestigiosa vittoria in Champions League contro il Liverpool e un ottimo inizio di campionato, con due vittorie e una sconfitta. È favorita ma si troverà davanti un Lecce che dopo la vittoria in trasferta a Torino di lunedì vuole ottenere anche la prima vittoria in casa, mancata all’esordio nello scontro diretto per la salvezza con l’Hellas Verona.

Dove vedere Lecce-Napoli

Lecce-Napoli sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma di streaming online Dazn, accessibile in abbonamento: il primo mese di iscrizione è gratuito per chi si iscrive entro il 6 ottobre, poi si pagano 9,99 euro mensili con rinnovo automatico che però si può annullare in qualsiasi momento. Dal 20 settembre Dazn è disponibile anche su Sky al canale Dazn 1. Qui invece trovate una guida completa per seguire in diretta Serie A, Serie B, Champions League e campionati esteri nel corso della stagione 2019/20.

Le probabili formazioni di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, Farias

Napoli (4-4-2) Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas, Insigne; Milik, Llorente

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina.